Dienstpostenplan der steirischen GKK wurde in Wien abgelehnt, obwohl türkis-blaue „Kostenbremse“ gar nicht mehr in Kraft ist.

Bei der GKK ist der Ärger groß © APA/INGRID KORNBERGER

So manches, was die Reform der Sozialversicherungsträger mit sich bringt, grenzt an einen Schildbürgerstreich. Jüngster Stein des Anstoßes: der Dienstpostenplan der steirischen Gebietskrankenkassen (GKK). Dort steht drin, welche Planposten es gibt, und welche Stellen daher bei Ausscheiden nachbesetzt werden dürfen. Einmal im Jahr wird dieser Plan beschlossen, unterjährig umgesetzte Maßnahmen werden damit formal besiegelt.