Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Professor Gunda Werner © Uni Graz

Die Grazer Dogmatikprofessorin Gunda Werner ist beim 14. Internationalen Theologinnen-Treffen des Katholikinnenforums "Agenda e.V." am Wochenende in Stuttgart zur neuen Vorsitzenden des 280 Frauen zählenden Netzwerks gewählt worden. Das hat das Netztwerk am Dienstagabend bekanntgegeben. Das Treffen in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart stand unter dem Motto "Gott macht öffentlich - Theologinnen im Spannungsfeld von Kirche und Öffentlichkeit". Gunda Werner folgt als Vorsitzende der Osnabrücker Theologin Prof. Margit Eckholt, die das Netzwerk vier Jahre lang geleitet hatte. In den neuen Vorstand wurden auch die deutschen Uni-Lehrkräfte Diana Freyer Simone Birkel, Jessica Scheiper, Prof. Ute Leimgruber, Prof. Agnes Wuckelt, Jutta Mader, Janine Redemann und Heike Wagner gewählt.