Präsentierten den Jahresbericht 2018: Caritas-Direktor Herbert Beiglböck und die Bereichsleiter Rolf Spiegel, Petra Prattes, Franz Waltl und Peter Wagner © Caritas Steiermark

Die Hilfe der Caritas der Diözese Graz-Seckau hat im Vorjahr mehr als 104.000 Menschen erreicht. Das Jahresbudget betrug 98,3 Millionen Euro, wobei zehn Millionen aus Spenden und 71 Millionen aus Entgelten für Dienstleistungen kamen. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie kirchliche Beiträge machten 2018 rund 17 Millionen Euro aus, gab die Organisation am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Graz bekannt. "Wir wollen ein Netzwerk der Nächstenliebe sein, wo niemand durchfallen kann - damit in der Gesellschaft ein bisschen mehr an Menschlichkeit spürbar ist", betonte Caritasdirektor Herbert Beiglböck.