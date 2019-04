Neue Aktion von Land Steiermark und Verbundlinie: An allen Wochenend- und Feiertagen im Mai kann man per 11-Euro-Ticket mit S-Bahn, Bus & Co im ganzen Bundesland unterwegs sein. Inkludiert ist der Eintritt zu allen Freitzeitzielen der "Steiermark-Card".

150 Sehenswürdigkeiten können mit dem "Freizeit-Ticket" um 11 Euro besucht werden © Sabine Hoffmann

Das Angebot startet mit Monatsbeginn und könnte bereits am 1. Mai genutzt werden: Den ganzen Wonnemonat über kann man in der Steiermark an allen Wochenend- und Feiertagen um 11 Euro ein Ganztagesticket für alle Öffi-Linien kaufen. Das Besondere dabei: Inkludiert ist in das Angebot der Eintritt für alle insgesamt 150 Ausflugsziele, die von der "Steiermark-Card" abgedeckt werden.