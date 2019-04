Vorsicht!Die ersten Wespen und Zecken sind schon da

Facebook

Wird heuer ein Wespenjahr? © Fotolia/Bartussek

Ja, es wurden schon Exemplare von Tellern verscheucht. Tatsächlich, bestätigt Johannes Gepp, Präsident des steirischen Naturschutzbundes, seien erste Wespen unterwegs. Es handle sich bei ihnen bisher ausschließlich um die Königinnen, die etwa ein Hundertstel der fertigen Populationen ausmachen. Denn alle anderen Wespen haben den Winter nicht überlebt.



Die Königinnen sind jetzt bestrebt, Staaten zu bauen. Dabei lassen sie sich eben auch gerne dort nieder, wo die Menschen sind. Ein starkes Wespenjahr lasse sich noch nicht vorhersagen, erklärt Gepp. „Ob sich ein großer Staat entwickelt, hängt davon ab, wie viele Königinnen den Winter überlebt haben und ob sie genug Nahrung finden.“ Das wiederum hänge vom Wetter ab: Ist es sehr trocken, gibt es weniger Pollen, Raupen und Ähnliches, wovon sich Wespen ernähren. Ein Spätfrost kann vielen der Tiere den Garaus machen. Wie groß die Population werde, lässt sich laut Gepp erst im Sommer feststellen.

Hochsaison für Zecken Foto © APA/Pleul

Hochsaison ist hingegen bei anderen Quälgeistern: den Zecken. Sie halten sich meist im Gras und auf Sträuchern auf. Gern beißen sie in dünne, gut durchblutete Hautregionen. Bei Erwachsenen sind das der Brustbereich oder die Kniekehlen, bei Kindern der Kopf. Fälle von FSME (siehe Artikel unten) gab es in der Steiermark heuer noch nicht, sagt Infektionsspezialistin Andrea Grisold von der Med Uni Graz. Im Vorjahr erkrankten besonders viele Menschen an dem von Zecken übertragenen Virus.



Da der Winter im südlichen Teil der Steiermark mild war, ist laut Grisold auch heuer mit einem starken Zeckenjahr zu rechnen. Die Tiere waren zudem bereits sehr früh aktiv, was sich auch an den bereits aufgetretenen Fällen von Borreliose zeigt. Da dies keine meldepflichtige Erkrankung ist, gibt es dazu keine genauen Fallzahlen.



Gegen Borreliose gibt es keine Impfung, gegen FSME schon. Grisold betont: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in den Impfpass zu schauen, ob eine Auffrischungsimpfung nötig ist.“

