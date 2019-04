Facebook

Zu Ostern gab es besonders viele Geschwindigkeitsübertretungen © Jürgen Fuchs

Am Dienstag legte die Polizei eine Bilanz über die Verkehrsüberwachung und das Unfallgeschehen zu Ostern vor. Zwei Menschen kamen in der Steiermark im Zeitraum Karfreitag bis Ostermontag bei Unfällen ums Leben - beide schon am Karfreitag. Insgesamt gab es an diesen Tagen 59 Unfälle mit Personenschaden, 64 Menschen wurden dabei verletzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das - offensichtlich wetterbedingt - ein starker Anstieg. Zu Ostern 2018 hatte es in der Steiermark keinen Verkehrstoten gegeben, 43 Menschen wurden verletzt.