Seit die Evangelischen ihren gesetzlichen Feiertag verloren haben, ist der Karfreitag wieder in aller Munde. Aber welche Kraft hat der Todestag Christi im Alltagsleben der Steirer noch – vom Kirchgang und dem Gebet bis zum Fleischfasten – wir haben nachgefragt.

Fasten oder nicht? Die Steirer begehen den Karfreitag durchaus unterschiedlich © APA/HELMUT FOHRINGER

Heute ist Karfreitag - ein Tag, der zuletzt in den Fokus der politischen Diskussionen gerückt ist. Der Todestag Christi galt den Protestanten in Österreich bislang als gesetzlicher Feiertag, hat diesen Status aber seit einer Gerichtsentscheidung und den darauffolgenden Gesetzesänderungen seitens der Bundesregierung verloren. Aus einer anfänglich geplanten und viel kritisierten Halbtageslösung wurde schließlich der sogenannte "persönliche Feiertag": Jeder, der will, hat ein Anrecht auf einen arbeitsfreien Karfreitag, muss dafür aber einen Urlaubstag opfern.