Sollte die zerstörte Kathedrale Notre Dame in Paris wieder einen Dachstuhl aus Holz bekommen, wollen die Steirer mit ihrem Know-how mitmischen.

Der Brand der Kathedrale, aufgenommen von einem Flugzeug aus. Kleines Bild: Hans Seitinger und Franz Mayr-Melnhof © (c) APA/AFP/Maxime BRUNET/ELASTIQUEPROD/HO (HO)

Eines steht fest: Die am Montag durch einen Brand zerstörte Pariser Kathedrale Notre Dame wird wieder aufgebaut. Geld dafür sollte auch vorhanden sein - kamen doch in wenigen Tagen schon Spendengelder in Höhe von einer Milliarde Euro zusammen.