In der Früh noch vereinzelt Minusgrade - nicht nur in der Obersteiermark -, im Laufe des Tages heizt die Sonne aber kräftig ein. Mit Morgenfrost ist auch am Mittwoch noch zu rechnen.

Volle Blüte - mancherorts heißt es da noch bei Morgenfrost zittern © Jürgen Fuchs

Auf dem Kalender ist es Mitte April - doch die Temperaturen waren Dienstagfrüh in Teilen der Steiermark ziemlich frostig. Nicht nur in der Obersteiermark, wo es etwa bei der Zamg-Messstelle in Mariazell um 7 Uhr noch minus 3,5 Grad hatte oder in Mürzzuschlag minus 2,4: Auch bei der Messstation am Flughafen Graz lag die Temperatur noch unter 0, ebenso in Hartberg.