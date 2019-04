Facebook

Bergretter bei der Schulung © Bergrettung

Kleine Rettungsreflektoren der schwedischen Firma Recco, die in die Bekleidung, in Rucksäcke oder in Wanderschuhe eingenäht oder darauf montiert sind, können im Gebirge Leben retten. Und zwar künftig nicht nur bei Lawineneinsätzen, sondern auch im Sommer. Zu verdanken ist dies einer neuen Technologie, die seit Herbst auch in Österreich im Einsatz ist.

