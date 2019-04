Sozialressort fasste die Zahlen als Anfragebeantwortung an die FPÖ zusammen. Fast 2800 Personen wurden im Vorjahr aus der Grundversorgung entlassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projekt "Talenteküche" für asylberechtigte Jugendliche © Ballguide/Nicholas Martin

3384 Asylwerber befanden sich mit Stichtag 15. März 2019 in der Steiermark in der Grundversorgung. Dazu kamen 493 subsidiär Schutzberechtigte, 193 Asylberechtigte und 77 Flüchtlinge "mit erhöhtem Betreuungsbedarf". Ergibt eine Gesamtsumme von 4177 Personen. Genau ein Jahr davor waren es noch um rund 2000 Asylwerber mehr gewesen, 2016 waren es doppelt so viel (8315).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.