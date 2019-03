Facebook

Nach Einbrüchen in Schließfächer zweier Banken in Graz und Linz ist am Dienstag ein 31-Jähriger in einem Schöffenprozess in Linz zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage warf ihm vor, über eine Million Euro Beute gemacht zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.