Heute Anna und Maximilian, vor 100 Jahren Franz und Maria © Stock Adobe/Oksana Kuzmina

Nichts geht über Anna und Maximilian. Zumindest nicht in den heimischen Kinderzimmern – und damit auch in der jüngsten Statistik: Die beiden führen die Hitliste der beliebtesten Vornamen in der Steiermark an – und zwar vor Emma und Laura, bei den Buben liegen Jonas und Paul auf Platz zwei und drei.



Seit den 80er-Jahren werden die Vornamen in Österreich statistisch erfasst und Jahr für Jahr in ein Ranking verpackt, das sich größter Beliebtheit erfreut. Dabei zeigen sich immer wieder spannende Trends: wie beispielsweise Filmfiguren à la Kevin oder Amelie ihre Spuren hinterlassen, wie Vornamen aus anderen Ländern in und aus der Mode kommen (nicht nur Janine und Jacqueline lassen grüßen) oder wie langsam wieder gute alte Mädchen- und Bubennamen die Beliebtheitsskalen dominieren.



Gute, alte Namen? Ja, wie war denn das tatsächlich vor 100 Jahren? Gab es damals schon Trends?



Und ob. Und erstmals (!) lassen sich diese auch nachlesen: Die steirischen Landesstatistiker um Chef Martin Mayer haben sich der gar nicht so einfachen Aufgabe gestellt, anhand vorhandener statistischer Quellen die beliebtesten Vornamen seit 1910 herauszufiltern.



Die Top 10 für jedes Jahrzehnt, sozusagen.

