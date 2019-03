Facebook

Die Diebinnen wurden auf frischer Tat ertappt © KLZ/Weichselbraun

Zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren sollen Ende des vergangenen Jahres 42 Handtaschendiebstähle in sieben Bundesländern begangen haben; darunter auch in der Steiermark. Die beiden Tschechinnen verursachten dabei eine Gesamtschaden von rund 50.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch. Das Duo wurde in einem Supermarkt in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) auf frischer Tat ertappt.