Die Evangelische Kirche will heute über die "Trauung für alle" entscheiden © Symbolbild/Esther Farys

"Die Ehe ist ein weltlich Ding“ – wie dieser Satz Martin Luthers im 21. Jahrhundert ausgelegt werden kann, darüber diskutiert heute die evangelische Sondersynode in Wien. Denn bis dato zog die Kirche in Sachen Ehe immer mit dem Staat gleich – ganz im Sinne des Luther-Zitats. Doch die Öffnung der Ehe für alle per 1. Jänner durch den Staat stellt die Evangelischen nun vor die Frage: Ist diese Verbindung biblisch zulässig?

