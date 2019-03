Tierschützer haben vor einem halben Jahr illegale Praktiken rund um Tiertransporte aus Deutschland in die Steiermark aufgedeckt. Nun scheint wieder alles beim Alten zu sein.

Die Aktivisten vor dem fraglichen Tiertransport © VGT

Es ist schon mehr als sechs Monate her, dass Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken nächtliche Transporte mit lebenden Schweinen aus Deutschland beobachtet haben, die mehrmals wöchentlich einen steirischen Schlachtbetrieb mit Schweinen beliefert haben. Dabei fiel auf, dass die Lkw oftmals stundenlang auf einem Parkplatz bei der Pyhrnautobahn Rast gemacht haben, was laut EU-Verordnung in diesem Fall nicht zulässig ist.