Mit dem Solidaritätsbarometer macht die Caritas zum zweiten Mal die soziale Stimmung in der Steiermark messbar. Die Spendenbereitschaft ist leicht gesunken.

Die Haussammlung der Caritas dauert noch bis Karfreitag © Caritas Steiermark

Wie ist die Solidarität und die Hilfsbereitschaft der Steirerinnen und Steirer ausgeprägt, was halten sie vom Sozialstaat und wem soll er zugute kommen? Fragen wie diese ließ die Caritas Ende des Vorjahres mehr als 1000 Steirerinnen und Steirern stellen. Das Ergebnis dieses zweiten "Solidaritätsbarometers" wurde am Mittwoch in Graz vorgestellt.

