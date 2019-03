Landeshauptmann Schützenhöfer"Sicherungshaft gehört ohne Schaum vor dem Mund diskutiert"

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer äußerte sich in Zeltweg zum umstrittenen Vorschlag von Innenminister Herbert Kickl.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei seiner Ansprache am Fliegerhorst Zeltweg © Bettina Oberrainer

Zur von Innenminister Herbert Kickl ins Spiel gebrachten Sicherungshaft hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gestern im Rahmen einer Rede bei der Angelobung im Fliegerhorst Zeltweg Stellung bezogen. Nach diversen Gewalttaten – zuletzt etwa ein tödliches Messerattentat auf einen Beamten in Vorarlberg – meint Schützenhöfer: „Alles, was helfen kann, solche Taten zu verhindern, muss ohne Schaum vor dem Mund diskutiert werden.“ Voraussetzung sei immer, dass eine

Lösung „im Geist der Verfassung“ sei. Kickls Vorschlag gehöre diskutiert: „Oder braucht Gegenvorschläge die aber nicht existieren", so Schützenhöfer.