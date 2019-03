Für Klettermäxe: Der Alpenverein bietet zum Saisonstart kostenlose Workshops an.

Mit kostenlosen Workshops möchte der Alpenverein sicher in die Kletter-Saison starten © (c) francesco chiesa - stock.adobe.com

Wie fühlt es sich an, wenn der Kletterpartner ins Seil stürzt, und wie reagiert man richtig darauf? Der Alpenverein tourt von 02. bis 31. März durch die heimischen Kletterhallen und lädt die Sportler ein, ihre Sicherungstechnik in kostenlosen Workshops auf die Probe zu stellen. Insgesamt zwölf Tourstopps stehen bei der Frühjahrsausgabe der "Sicher Klettern"-Tour auf dem Programm. Jene Kletterer, die bereits am warmen Fels unterwegs sind, weist der Alpenverein zudem auf eine unterschätzte Gefahr zu Saisonbeginn hin.