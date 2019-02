Gesundheitsfonds überlegt"Ärzte mit einem großen Bus in bestimmte Regionen holen"

Interview: Die Gesundheitsfonds-Chefs Michael Koren und Bernd Leinich verraten, warum Pflegerinnen mit Videotelefonie und Diagnostik-Busse gegen den Ärztemangel geplant sind. Wo Kages-Ärzte die Landärzte ersetzen. Und wie man Aussee, Admont, Murau besser versorgt – und das Leitspital in Liezen aufsetzt.

Schwierige Aufgaben für Michael Koren (re.) und Bernd Leinich, die Chefs des steirischen Gesundheitsfonds © Juergen Fuchs

Die wenigsten wissen um die Bedeutung des steirischen Gesundheitsfonds, den Sie leiten: Eine ausgelagerte Institution, die für Planung, Steuerung und Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens verantwortlich ist. Braucht es diese Institution wirklich? Man muss nicht ohnehin das umsetzen, was die Politik will?

Michael KOREN: Man hat sich österreichweit entschieden die Planungsagenden auszulagern, um so eine unabhängige Stelle zu haben. Nicht nur für die Krankenhausplanungen, sondern auch, um den niedergelassenen Bereich mitzubetrachten. Unsere Strukturpläne betreffen Spitäler, aber auch Fachärzte und Allgemeinmedizin.

Bernd LEINICH: Der Gesundheitsfonds ist die einzige Brücke zwischen unterschiedlich finanzierten, mit unterschiedlicher Kultur und unterschiedlicher Zielsetzung aufgestellten Interessensgruppen im Gesundheitssystem. Zum Wohl der Patienten brauchen wir diese Brücke. Zur Abstimmung zwischen Sozialversicherung, Landes- und Krankenhauswelt.

