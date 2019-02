Der Generalvikar stellt Situation in der Diözese Graz-Seckau klar.

© AP

Erich Linhardt, Generalvikar der Diözese Graz-Seckau, hat in einer Aussendung am Freitagnachmittag betont, "dass es in der Diözese keinen Verurteilten oder des sexuellen Missbrauchs Beschuldigten im Sinne des StGB §206 - 208 gibt, der heute noch dienstlichen Umgang mit Kindern oder Jugendlichen hat". Gemeinsam mit der Ombudsstelle der Diözese sei man bemüht, allen Vorwürfen mit Hilfe forensisch-psychiatrischen Gutachten nachzugehen, und jeden einzelnen Fall, der eine solche Straftat vermuten lässt, bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige zu bringen.