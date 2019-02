Facebook

81.000 Menschen beziehen in der Steiermark Pflegegeld. Das heißt sie leben im Heim oder brauchen Unterstützung zu Hause. Auch der Markt für professionelle Pflege wächst, allerdings haben sich die Anforderungen für die Beschäftigten in diesem Berufsfeld stark verändert: "Sie sind komplexer und die Pflege hat zunehmend medizinische Aufgaben oder auch Dokumentationen zu erfüllen", so Alexander Gratzer, Leiter der Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung der AK. Oberstes Ziel für die Arbeiterkammer ist, dass alle Menschen in Österreich ohne finanzielle Barrieren Zugang zu qualitätsvoller Pflege haben. „Das schließt gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten mit ein“, so der AK-Präsident Josef Pesserl.