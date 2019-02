Facebook

Momentan arbeiten alle Bediensteten im Grazer Landhaus am Karfreitag nur bis 12 Uhr © Simon Möstl

Am Karfreitag haben künftig alle ab 14 Uhr frei, bloß Freude hat mit diesem Kompromiss der Bundesregierung fast niemand. Gestern übten auch der steirische Superintendent Wolfgang Rehner sowie Michael Axmann, der Superintendential-Kurator der Evangelischen Diözese Steiermark, scharfe Kritik an der „gravierenden Einschränkung des kirchlichen Kernangebots“. Schließlich stelle das geplante Gesetz „gerade unsere kleinen Gemeinden vor fast unlösbare organisatorische Herausforderungen“. Ja, es bedeute „letztlich einen Eingriff in die freie Religionsausübung“, so Wolfgang Rehner.