Die evangelische Kirche befragt derzeit ihre Gemeinden zur Trauung für alle. Und diese dürften sich mehrheitlich dafür aussprechen. Am 9. März soll endgültig entschieden werden.

Trauung für alle – oder nur für heterosexuelle Paare. An dieser Frage kiefeln derzeit die evangelischen Gemeinden vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Wie berichtet, beschloss die Synode, das „evangelische Kirchenparlament“, Anfang Dezember eine Befragung aller österreichischen Pfarrgemeinden. „Der Trend der Stellungnahmen ist vorsichtig positiv“, so Bischof Michael Bünker nun im „Kurier“-Interview. Und Südösterreich dürfte in eben diesem Trend liegen – verbunden mit einem klaren Bekenntnis der Kirchenspitzen.