Video über Tourengeher, die im Tiefschnee Gämsen vor sich hertreiben, verbreitete sich im Netz in Windeseile. Doch an der Geschichte stimmt einiges nicht: Weder stammt der Beitrag aus Österreich, noch aus diesem Winter. Und die Sportler wollten den Tieren offenbar helfen.

Screenshot aus dem Aufreger-Video

Nach den schweren Schneefällen, die im Jänner über den österreichischen Alpen niedergingen, dauerte es nicht lange und ein Video machte im Netz die Runde. Der knapp einminütige Beitrag zeigte scheinbar Verstörendes aus dem verschneiten Österreich: Eine Gruppe Tourengeher trieb offenbar aus Jux und Tollerei mehrere verängstigte Gämsen durch den Tiefschnee vor sich her. Die Empörung ist seither groß. In Windeseile verbreitete sich das Video, das von manchen Usern auch in der Steiermark verortet wurde, tausendfach über Facebook, Whatsapp und Twitter.

Als einer der ersten online geteilt hat das tonlose Video der Tiroler Wirtschaftsbundobmann und Nationalratsabgeordnete Franz Hörl. Er versah es mit der Botschaft: „Tourengeher = Feind der Wildtiere. Wider den Behauptungen der alpinen Vereine gibt es auch solche Tourengeher.“ Das wiederum rief den Alpenverein auf den Plan, der zum Ursprung des viralen Videos nachforschte und Überraschendes zutage förderte: Der Beitrag wurde bereits vor einem Jahr auf Youtube ins Netz gestellt und stammt nicht aus Österreich, sondern aus der Gegend von La Molina in den spanischen Pyrenäen:

Und: Im Original enthält das Video eine Tonspur, auf der zu hören ist, wie sich die Tourengeher auf Katalanisch unterhalten. Aus dem Beitrag geht hervor, dass die Sportler die Gämsen im Tiefschnee feststeckend vorgefunden haben dürften und ihnen offenbar eine Spur in den Wald gelegt haben, um sie aus der misslichen Lage zu retten. Viele der Kommentatoren gratulieren den Tourengehern zu ihrem Einsatz für die Tiere.

"Nicht präzise genug"

Beim Alpenverein wirft man Hörl nun vor, unseriös vorgegangen zu sein. Dieser verteidigt sich via Facebook damit, dass ihm das Video zugespielt worden sei und „haarscharf zu den unzähligen Berichten aus den heimischen Bergen“ passe. Die Herkunft sei für ihn nicht von primärer Bedeutung gewesen. „Entschuldigung, wenn ich hier nicht präzise genug war!“

Reaktion auf Hörls Facebook-Seite © Screenshot / Facebook

