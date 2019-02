Facebook

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet © Glaser - stock.adobe.com

Nachdem sie in den letzten Jahren gestiegen ist, scheint die Anzahl der Verkehrsunfälle, bei denen Kinder verletzt wurden, wieder rückläufig zu sein. Während im ersten Halbjahr des Jahres 2017 in der Steiermark noch 174 Kinder durch Unfälle im Verkehr Verletzungen erlitten, waren es im selben Zeitraum des Vorjahres "nur" 150. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der die Daten erhob, sind es aber immer noch zu viele. So gibt es im Schnitt in der Steiermark jede Woche sechs Unfälle mit Kindern.

Die meisten der verletzten Kinder wurden als Mitfahrer in PKW in Unfälle verwickelt, seltener waren sie als Radfahrer oder Fußgänger beteiligt.

Der VCÖ macht indessen das "nicht kindgerechte Verkehrssystem" für die Unfälle verantwortlich. VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fordert unter anderem niedrigere Tempolimits, ein durchgängiges Netz an breiten Rad- und Gehwegen, Abbiegeassistenten für LKW und übersichtlichere Kreuzungen. Außerdem betont er, dass man vorsichtig und langsam fahren müsse, wenn Kinder im Auto sitzen.