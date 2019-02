Landesfeuerwehrchef warnt"Wir stoßen manchmal schon an die Grenzen des Machbaren"

Wieder ein neuer Einsatzrekord für die steirischen Feuerwehren. Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried blickt aber auch nachdenklich in die Zukunft.

Moderator Gregor Waltl (links) mit Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried © LFV Stmk/Franz Fink

Erstmals lag es an Reinhard Leichtfried Bilanz über ein Einsatzjahr der steirischen Feuerwehren legen. Der im Juni zum Landesfeuerwehrkommandanten gewählte Mariazeller konnte beim Neujahrsempfang Freitagabend in Raaba gleich ein neues Rekordergebnis vermelden. Mit 54.348 Einsätzen waren es 2018 so viele wie noch nie. Auch wenn das letzte Berichtsjahr durch eine Umstellung der Zählung ausnahmsweise 13 Monate dauerte, ist es „ein gewaltiger Anstieg“, wie Leichtfried anmerkte. Hier finden Sie weitere Details zur Leistungsbilanz.

