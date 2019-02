Fachkräftemangel Wer suchet, der nicht immer findet

Facebook

© Helmut Lunghammer

Aus Skifahrersicht ist das Glas halb voll, denn Mittagszeit ist Stoßzeit hier heroben auf der Planai. Während im Gastzimmer der Schafalm dampfende Berge von Kaiserschmarrn und Schnitzel jongliert werden und unter den Tischen die Skischuhe knarzen, nimmt sich Geschäftsführer Heinz Schütter einige Minuten Zeit für eine kurze Einschätzung in Sachen Fachkräftemangel. „Die Gastro und auch das Handwerk haben ein gesellschaftliches Problem“, lautet seine Diagnose. „Alle, die es nur irgendwie schaffen, machen die Matura, weil es der Lehre immer noch an gesellschaftlichem Ansehen fehlt.“ (AMS intensiviert Ausbildung am Arbeitsplatz) Foto © © Helmut Lunghammer An einem durchschnittlichen Skitag machen hier auf 1900 Meter Seehöhe 1500 hungrige und durstige Wintersportler den Einkehrschwung. Derzeit sei man zwar personaltechnisch mit 50 Mitarbeitern in Küche und Service – mithilfe einer Grazer Personalvermittlung – gut besetzt, aber es werde immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Nicht nur, weil immer mehr Hotels, geschulte Kräfte abziehen würden, sondern auch weil bei vielen die Freizeit und nicht mehr das Gehalt, die Prioritätenliste anführen würde.

Fachkräftemangel Bundesweit fehlen 162.000 Fachkräfte

(Steiermark rund 25.000, Kärnten 10.000).

75 Prozent der Betriebe leiden unter dem Fachkräftemangel, 60 Prozent verzeichnen deshalb schon Umsatzeinbußen.

2019 wurde die nationale Mangelberufsliste (Verhältnis zwischen offenen Stellen und den nach diesen Jobs suchenden Arbeitslosen) von 27 auf 45 Berufe ausgeweitet. Neben dem „diplomierten Krankenpfleger“ befindet sich nun unter anderem auch der Koch auf der Liste.

In der Steiermark werden zusätzlich dazu speziell Stuckateure, Elektromechaniker, medizinisch-technische Fachkräfte, Speditionsfachleute, Maurer und sonstige Techniker für Datenverarbeitung gesucht.

In Kärnten Maurer.

„Bald wird es nicht nur mehr auf Kreuzfahrtschiffen so sein, dass Philippiner in Küche und Service arbeiten.“ Man sei immer mehr auf „alte Hasen mit Gespür“ angewiesen, wie er einen in der Küche habe. „Gott sei Dank haben wir einen Küchenchef, der ein Händchen für Talente hat. Er hat schon einige Tellerwäscher zu Köchen ausgebildet.“