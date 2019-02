Es gibt Alarmtasten und elektronische Zugangsysteme in allen Bezirkshauptmannschaften. Auch Pfeffersprays wurden ausgegeben. Die Kosten dafür liegen bei rund 350.000 Euro.

Auch Pfeffersprays wurden ausgegeben © Symbolbild/Fotolia

Die Steiermark hat für die Sicherheit der Behördenmitarbeiter in Bezirkshauptmannschaften vor allem in den Jahren 2017 und 2018 ein Sicherheitskonzept umgesetzt, wie am Donnerstag vom Büro von LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) der APA mitgeteilt wurde. Dieses beinhaltet die Installation von rund 600 teils direkt mit der Polizei verbundenen Alarmtasten, Zugangssysteme und Überwachungskameras.