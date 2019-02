Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rotwild muss sich im Nationalpark Gesäuse durch metertiefe Schneeschichten kämpfen © Kleinburger

Dramatisch – ein Begriff, der für Heimo Kranzer ganz gut trifft, was sich in den ersten Wochen des noch jungen Jahres in den obersteirischen Wäldern abgespielt hat. Nicht dass der Winter heuer besonders eisig ausgefallen wäre. „Aber es ist einfach der ganze Schnee auf einen Schlag gekommen. So passiert das sonst nicht, das war für uns eine harte Zeit.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.