Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In weiten Teilen des Landes bleibt es heute grau - der Winterfreude soll das aber keinen Abbruch tun © Jürgen Fuchs

Tiefdruckeinfluss bestimmt zum Wochenstart unser Wetter. Mit dichten Wolken, Schneefall und Regen geht es los. "Probleme und Behinderungen sind unter diesen Voraussetzungen gebietsweise speziell im Frühverkehr vorprogrammiert", meint Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. In den nordwestlichen Landesteilen und somit im Bezirk Liezen kommt in Summe sicherlich auch der meiste Neuschnee zusammen. 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee sind hier örtlich durchaus drin. Tagsüber kommt es zu einer Wetterberuhigung. In vielen Regionen der Steiermark bleibt es großteils bedeckt. Erste Wolkenlücken zeigen sich nur im Oberen Murtal. Tagsüber erreichen die Temperaturen auf ein bis vier Grad plus. Der Wind dreht zurück auf nördliche Richtungen.