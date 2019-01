Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zahl der orthodoxen Christen steigt in Österreich stetig an © APA

Jedes Jahr trifft sich das Ökumenischen Forum christlicher Kirchen in der Steiermark zu einem Ökumenischen Wochenende. Dieses Mal mit einem neuen Mitglied: Die Neuapostolische Kirche ist seit Kurzem Vollmitglied des Ökumenischen Forums. Am Freitagabend besuchte man sich gegenseitig in Kleingruppen. Vier Mitgliederkirchen des Ökumenischen Forums standen zur Auswahl: die Altkatholische Kirche in der Kernstockgasse, die Koptisch-Orthodoxe Kirche in der Wienerstraße, die Koptisch-orthodoxe Kirche in der Hohenstaufengasse und die Rumänisch-orthodoxe Kirche am Schloßbergplatz.

Eigene Defizite ausmachen

Am Samstag eröffnete ein Morgenlob, gehalten von Bezirksevangelist Reiner Hasenauer von der Neuapostolischen Kirche, das Treffen im Universitätszentrum Theologie. Hausherr Dekan Christoph Heil begrüßte die Teilnehmer und stellte Ökumene unter den Gesichtspunkt des gegenseitgen Kennenlernens. Es gehe nicht um die Verteidigung der eigenen Realität, sondern darum, durch das Kennenlernen des anderen eigene Defizite auszumachen, so Heil.

Der Vorsitzende des Ökumenischen Forums, Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz, verwies auf den Ansatz der Ökumene des emeritierten Liturgieprofessors und Gründungsmitglied der Stiftung Pro-Oriente, Phillipp Harnoncourt. Die Einheit der christlichen Kirchen untereinander könnten wir nicht herstellen, sondern diese sei von Anfang an im Geschenk des Heiligen Geistes bereits gegeben, fasste Leibnitz zusammen.

Der Erfahrungsaustausch über die gegenseitigen Besuche am Vortag eröffnete für einige die Frage, ob sich auch die Gemeindemitglieder bewusst seien, dass sie prinzipiell in anderen christlichen Kirchen willkommen sind.

"Ökumene des Blutes"

Universitätsprofessor Pablo Argárate vom Institut für Ökumenische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Graz, skizzierte das unterschiedliche Bild, das die vergangenen fünf Jahre zum Stand der Ökumene herrschte. Am Beginn seines Vortrages setzte er den Punkt „Ökumene des Blutes“. In den vergangenen drei Jahren erlitten unterschiedlich konfessionelle Geistliche unter dem Terrorregime des Islamischen Staates in unmittelbarer Nachfolge Jesu ihr Martyrium, obwohl sie diese Einheit als Gemeinschaft nicht sakramental teilen können.

Streit zwischen Moskau und Konstantinopel

Professor Pablo Argárates Analyse des ersten Panorthodoxen Konzils 2016 auf Kreta fällt differenziert aus. Die orthodoxe Kirche bekenne sich zur Ökumene habe aber Vorbehalte in Schlüsselfragen und Anerkennung anderer christlicher Konfessionen. Das Reformationsjubiläum 2017 sehe er als ermutigendes Zeichen in ökumenischer Perspektive. Viele Initiativen von Seiten der Evangelischen und auch Katholischen Kirche, wie die Ansprache des Papstes in Lund am Reformationstag 2017, tragen eine Dynamik der Bewegung aufeinander zu. In der Steiermark konnte man genauso diesen Geist bei den Feierlichkeiten 2017 spüren. Ein dritter Punkt zum „Stand der Ökumene“, so der Titel seines Vortrages, sei die Erklärung „Verhältnis von Primat und Synodalität“ des Irenäus-Kreises im Herbst des letzten Jahres in Graz-Mariatrost. Der in diesem festgehaltene hermeneutische Ansatz sei entscheidend für das Vorankommen der Ökumene. So werden Entscheidungen und die entsprechenden Dokumente in ihrem historischen Kontext beleuchtet. Als letzten Punkt zählte Professor Argárate die Kirchenspaltung in der Ukraine auf. Ansätze zum Erlangen der Autokephalie gab es schon vor dem Konflikt mit Russland, doch hat sicherlich die politische Spannung diesen Prozess beschleunigt. Die zugrundeliegende Frage lautet eigentlich, wer eine Autokephalie, also eine Eigenständigkeit einer orthodoxen Kirche, gewähren könne: die Mutterkirche – in diesem Falle die Russisch-Orthodoxe Kirche oder prinzipiell der Patriarch von Konstantinopel?