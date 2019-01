Bis auf fünf Grad plus dürfte das Thermometer heute vor allem im südlichen Teil der Steiermark steigen. In der Nacht auf Montag schneit es dann und auch die Temperaturen gehen wieder nach unten.

Heute ist ein guter Tag, um den Winter draußen zu genießen © Jürgen Fuchs

Nach dem Durchzug einer Warmfront und vor dem Eintreffen eine Kaltfront in der Nacht zum Montag befinden wir uns tagsüber in der Steiermark im sogenannten Warmsektor. Damit ist es auch vergleichsweise mild mit Nachmittagstemperaturen in den Niederungen zumeist zwischen 0 und 5 Grad. Zudem ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten dazwischen. Damit ist das Wetter insgesamt recht freundlich und man kann sicherlich den Tag für Unternehmungen im Freien nützen. Dichter werde die Wolken dann zum Abend hin. "In der Nacht zum Montag zieht dann vom Südwesten her ein Schneefallgebiet auf, wobei es in den Niederungen aber auch Schneeregen geben kann", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts.