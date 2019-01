Facebook

An Bord einer am Samstagvormittag gerade am Flughafen Graz gelandeten Dash-8 der Austrian Airlines hat es eine Rauch- und Geruchsentwicklung gegeben. Der Crew war dies aufgefallen, die aus Frankfurt kommende Maschine rollte noch zur Parkposition, die Flughafenfeuerwehr fuhr sicherheitshalber auf. Die Passagiere konnten die zweimotorige Turboprop sicher verlassen.