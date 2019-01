Facebook

Doris Kampus, Michael Schickhofer und Christine Brunnsteiner © Land Stmk

Eine neue Förderaktion für ältere Menschen in der Steiermark stellten Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer und Soziallandesrätin Doris Kampus (beide SPÖ) vor. Unter dem Titel "Steiermark - Rein an Leben. Weil die Zukunft allen gehört" werden Projektfördermittel aus dem Regionalressort von einer Million Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert werden sollen Projekte, die das Ziel verfolgen, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern, ihre Rolle für die Gemeinschaft zu stärken und Möglichkeiten zu schaffen, aktiv am Gesellschaftsleben teilzunehmen.

Die Initatioren erwarten sich viele Förderanträge flächendeckend über die gesamte Steiermark verteilt. „Mit dieser Förderausschreibung wollen wir die Zukunft speziell für die ältere Generation aktiv gestalten und Verbesserungen in ganz wesentlichen Bereichen bewirken“, werden Schickhofer und Kampus in einer Aussendung zitiert.

Prominente Botschafterin

Die ehemalige ORF-Moderatorin Christine Brunnsteiner wird als Botschafterin der Projektausschreibung agieren und stellt ihre Bekanntheit für die Stärkung der älteren Generationen zur Verfügung. Sie sagt: "Die gute Nachricht: Die Menschen in unserem Land werden immer älter. Die weniger gute Nachricht: Bis dato wird das Potential der Älteren und Alten viel zu wenig genutzt und gefördert. Daher ist die Idee, die ältere Generation in den Mittelpunkt einer besonderen Förderinitiative zu stellen, ein Gebot der Stunde. Miteinander reden und einander zuhören ist der Anfang, denn nur daraus kann ein geglücktes Zusammenleben der Generationen entstehen, von dem alle Seiten profitieren."

Die Ausschreibung läuft bis zum 5. April, dann entscheidet eine unabhängige Jury, welche Projekte gefördert werden. Sowohl Private als auch Gemeinden, Vereine oder sonstige Institutionen können als Förderwerber auftreten.