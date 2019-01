Facebook

Winterimpression aus Kleinlobming, eingefangen von Leserreporter Walter Hochfellner © LR Walter Hochfellner

Das winterlich kalte Wetter setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort. "Daher sind selbst am Nachmittag in den allermeisten Niederungen unseres Landes negative Temperaturen zu erwarten", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger.

Vorerst gibt es zum Teil dichtere, oft sogar hochnebelartige Wolkenfelder. Im Verlauf des Tages sollte sich dann jedoch zunehmend die Sonne besser in Szene setzen können und der Tag ist daher insgesamt als freundlich zu bezeichnen. Besonders am Morgen ist es wieder meist recht frostig und in den schneebedeckten Tälern im Norden sind sogar zweistellige Minusgrade zu erwarten.

Im Verlauf des Tages steigen dann die Temperaturen in den Niederung spürbar an, sie erreichen aber selbst am Nachmittag nur Werte zwischen -4 und +1 Grad.

Aktuelle Werte aus Ihrer Region