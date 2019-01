Facebook

Zwei der drei Gesuchten © Polizei

Ein Trio, das durch Betrügereien mit Teppichen in mehreren Bundesländern seit Dezember 2015 mindestens 1,3 Millionen Euro ergaunert hat, wird von der Exekutive weiterhin gesucht. Bekannt sind bisher 160 Geschädigte, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Lichtbilder der Männer - zwei Franzosen und ein Österreicher - wurden am Freitag erneut veröffentlicht.

Das Trio soll einen bis zu tausendfach überhöhten Preis für die Reinigung und Reparatur von Teppichen verlangt haben. In der Steiermark, Kärnten, Tirol, Wien sowie in Niederösterreich sollen die Verdächtigen ihre Kunden mit weltmännischem und fachkundigem Auftreten getäuscht haben.

Die drei Männer werden mit europäischen Haftbefehlen gesucht. Geschädigte wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Melk (Tel. 059133-3130) zu melden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Verdächtigen wurden ebenfalls an diese oder jede andere Dienststelle erbeten.

Manuel Cortes © LPD Niederösterreich

Alfred Cortes © LPD Niederösterreich

Peter Rothleitner © LPD Niederösterreich