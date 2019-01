Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Wilhelm Krautwaschl © Ballguide

Der Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl hat an die Gläubigen seiner Diözese appelliert, "hinauszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen". Der Kirche bekomme es nicht gut, sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und dabei ihren Sendungsauftrag hinein in diese Welt in den Hintergrund treten zu lassen, sagte der Bischof bei einem Gottesdienst zum Jahreswechsel am Montagnachmittag im Grazer Dom.