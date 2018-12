In Krieglach verletzte sich ein zehnjähriges Mächen beim Skifahren, in Bad Gleichenberg krachte ein Radfahrer gegen einen Baum.

© Symbolbild/Jürgen Fuchs

Schon am Vormittag des 31. Dezember mussten Rettungshubschrauber und Rotes Kreuz in der Steiermark zu vielen Rettungseinsätzen ausrücken. So verletzte sich eine Zehnjährige in Krieglach beim Skifahren: Sie erlitt eine Unterschenkelfraktur und wurde vom C 12 in das LKH Graz gebracht.