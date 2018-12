Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erster Siebenfachjackpot: Da gab es nicht einmal mehr vorgedruckte Wimpel © APA/Helmut Fohringer

Er ging heuer in die österreichische Lottogeschichte ein: Ein Waldviertler knackte am 21. November den ersten Siebenfachjackpot in 32 Jahren – und holte sich mit einem Solo 14.926.157,30 Euro. Ein Rekord in jeder Beziehung: Es war die höchste je ausgespielte Gewinnsumme bei Lotto 6 aus 45 – und nachdem der Glückspilz diese nicht teilen musste, auch ein neuer Rekord-Sechser.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.