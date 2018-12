Rauchfangkehrerin Andrea Frais"Schöne, schmutzige Hände"

Facebook

© Helmut Lunghammer

Jeder will ein Stück vom Glück, auch wenn man danach vielleicht etwas schwarz (aus)sieht. „Die meisten wollen die goldenen Knöpfe berühren oder die Gürtelschnalle“, sagt Andrea Frais in ihrem Büro, während Bürokater Charlie - ganz dem Beruf des Frauchens angepasst - genüsslich seine schwarz getupfte Nasenspitze in die Wintersonne hält. Im Alter von 24 Jahren hat Andrea Frais den elterlichen Rauchfangkehrerbetrieb in Aflenz übernommen, erzählt sie, während ihre fünf Mitarbeiter schon seit halb sechs Uhr morgens unterwegs sind und in der Umgebung für warme Stuben sorgen.

