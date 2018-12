Facebook

Silvester wird in Graz wohl im Trockenen gefeiert, jedoch ohne offizielles Feuerwerk der Stadt © Jürgen Fuchs

Gleiche Prozedur wie jedes Jahr? So wie im Silvester-Klassiker „Dinner for one“ scheint sich auch das Winterwetter gegen Jahresende hin zu wiederholen. Statt weißen Weihnachten gibt es Weihnachtstauwetter, dafür wirbeln zum Jahreswechsel einige Schneeflocken durch die Luft.

So richtig winterlich wird es in den meisten Teilen des Landes auch jetzt nicht. Wie in den letzten Tagen des Jahres mit dem Wetter genau weitergeht, dazu haben wir Friedrich Wölfelmaier von der Zamg-Regionalstelle in Graz befragt.

