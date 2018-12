Facebook

Der bisher letzte tödliche Unfall geschah am Heiligen Abend in Weißkirchen © FF Weißkirchen

Die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark könnte 2018 wieder einen neuen Tiefststand erreichen. Doch auch wenn der bisherige negative Rekordwert von 2013 knapp nicht erreicht werden sollte, so ist ein Rückgang an tödlichen Verkehrsunfällen im Vergleich zum Vorjahr sehr wahrscheinlich. Das lässt sich fünf Tage vor Jahresende bereits sagen.

Kurz vor Weihnachten bzw. am Heiligen Abend erschütterten noch zwei tödliche Unfälle die Steiermark. Zwei Männer, beides Familienväter, waren mit ihren Autos in einen Fluss bzw. in einen Teich gestürzt und kamen dabei ums Leben. In der Statistik waren sie der 68. und der 69. Verkehrstote in der Steiermark in diesem Jahr Jahr. So wenige hatte es zu diesem Zeitpunkt noch nie gegeben. Im Vorjahr wurden zum Jahresende 76 Unfalltote gezählt.

Für den Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der die Zahlen ausgewertet hat, sind auch die bisher 69 Todesopfer im Straßenverkehr zu viele. Verstärkte Kontrollen der Polizei würden helfen, Risikolenker rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Und die Zahl der Unfälle könne zudem durch mehr Bahn- und Busverbindungen reduziert werden, betont der VCÖ. Damit werde zudem die Klimabilanz des Verkehrs verbessert.