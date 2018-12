Zwischen +3 und +7 Grad in den Niederungen oder sogar noch wärmer - Hochdruckwetter sorgt heute in der Steiermark für milde Temperaturen.

Leserreporterin Nicole Putzenbacher genießt in der Ramsau am Dachstein die letzten Tage des alten Jahres - und schickte uns dieses beeindruckende Bild © LR Putzenbacher

Ein Hochdruckgebiet bemüht sich am Donnerstag auch um unser Wetter in der Steiermark. Zu dieser Jahreszeit ist aber Hochdruckeinfluss oft verbunden mit ein paar Nebel- oder Hochnebelbänken in den Niederungen. Außerhalb davon scheint aber tagsüber häufig auch wieder länger die Sonne vom Himmel.

Hin und wieder erreichen jedoch auch ein paar Wolkenfelder in zumeist höheren Luftschichten aus dem Norden kommend unser Land und schwächen somit etwas den Sonnenschein. "Vor allem auf den Bergen und an den Sonnenhängen ist es tagsüber deutlich zu mild für die Jahreszeit", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts.

In den Niederungen ist es zumeist frischer und vor allem am Morgen oft auch frostig. Nachmittags erwarten wir in den tieferen Lagen zumeist Werte zwischen +3 und +7 Grad. In den sonnigen Mittelgebirgslagen könnte es noch etwas milder sein.

Aktuelle Werte aus Ihrer Region finden Sie hier.