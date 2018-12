Kleine Zeitung +

Bischof Krautwaschl "Frieden ist das Weihnachtsgeschenk Gottes"

Gerade in unruhigen Zeiten wie diesen, sei das Fest der Geburt Christi ein "radikales" Geschenk Gottes an die Menschen, so Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in seiner Predigt in der Heiligen Nacht.