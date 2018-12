Hochnebel und tiefe Wolken in den Niederungen, Sonnenschein gibt es wenn dann auf den Bergen. Tagsüber höchstens +3 Grad mit den mildesten Werten in der nördlichen Obersteiermark.

Diese traumhafte Winterlandschaft hat Leserreporterin Maria Bernhart aus Kapfenberg eingefangen - danke © LR Bernhart

Wir geraten zwischen einem Tief über dem Atlantik und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa in den Einflussbereich einer südwestlichen Höhenströmung. Von Südwesten her ziehen speziell am Nachmittag neue Wolkenfelder auf.