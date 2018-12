Die Landwirtschaftskammer vertritt in der Steiermark 135.000 Mitglieder. Nun setzt sie zur Großreform an und halbiert die Zahl der Abteilungen. Obst- und Wein-Agenden wandern von Graz ab. Ein Punkt ist noch strittig.

Landwirtschaftskammer unterzieht sich Großreform © APA/dpa/Oliver Berg

Montagfrüh, Gruppenleitersitzung in der Zentrale der Landwirtschaftskammer in Graz. Bisher Routine, gestern historisch. Es war die letzte in der Geschichte, denn im Zuge der Aufgaben- und Strukturreform, die ab 1. 1. 2019 umgesetzt wird, werden Gruppenleiter ganz abgeschafft. Überhaupt bleibt in der Interessenvertretung der 36.000 steirischen Bauernhöfe (die Kammer selbst hat 135.000 Mitglieder) kaum ein Stein auf dem anderen.

