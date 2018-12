Im Vorjahr behandelte die Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie 105 Opfer von Unfällen in Trampolinparks - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Klinikvorstand Till: "Wollen nicht länger zusehen"

Das Risiko springt häufig mit © Eva Gabriel

Das Hüpfen am Trampolin macht Spaß, ist aber auch gefährlich. Mediziner der Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie zeigten sich am Dienstag vor allem auch über die zunehmende Zahl von Unfällen in Indoor-Trampolinparks besorgt. Die Zahl der verletzten Kinder im Einzugsbereich der Klinik habe sich von 2017 auf 2018 verdoppelt. Die Gefahr werde vielfach unterschätzt.