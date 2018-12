Ab heute, Montag, gilt jede Stundenkarte täglich bis 24 Uhr. Was 10er-Block-Nutzer, Bahnkunden und Nachtschwärmer darüber wissen sollten.

Bis zum 24. Dezember: Zum Stundenkartepreisn Bim & Co. bis 24 Uhr nutzen © Jürgen Fuchs

Rund 800.000 Euro stecken Land (Umweltressort Anton Lang) und Verkehrsunternehmen in dieser Feinstaubsaison in Maßnahmen im öffentlichen Verkehr. Neu: Das Motto „Stundenkarte = Tageskarte“ gilt nicht nur jeden Freitag bis Ende Februar 2019. Sondern vom heutigen Montag an bis inklusive 24. Dezember täglich auf den Bus-, Bahn- und Bim-Linien im steirischen Verkehrsverbund.

