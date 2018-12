Facebook

© (c) Richard Großschädl

Von formvollendeten Polonaisen zu Beginn des Abends bis zu spektakulären Einlagen zu Mitternacht: Das zweite Adventwochenende haben gleich vier steirische Maturajahrgänge als Datum für ihren Ball gewählt. Dabei ließen die Schüler aus Graz und Kapfenberg ihrer Kreativität und ihrem Einfallsreichtum freien Lauf - und zeigten viel Einzigartiges. Klicken Sie sich durch die schönsten Fotos!

Den Anfang machte Freitagabend die HTL-Ortweinschule/Bautechnik unter dem Motto: "All Eyes on Engineers" im Grazer Congress:

Samstagabend drehten sich dann sowohl die Maturanten des Akademischen Gymnasiums elegante Kreise im Grazer Congress...

... als auch die Schüler des BG/BRG Oeverseegasse unter dem Motto "Rocky 8" in der Seifenfabrik:

Und last but not least feierte die HTL Kapfenberg/Maschinenbau im VAZ Krieglach:

